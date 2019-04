Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a asigurat miercuri o cale libera spre un nou mandat, cu ajutorul partidelor religioase de dreapta, fapt care ii confera o majoritate parlamentara, in timp ce principalul sau contracandidat si-a recunoscut infrangerea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Cu…

- Premierul britanic, Theresa May, si cei 27 de lideri europeni au cazut de acord in privinta amanarii Brexitului pentru 31 octombrie, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in cursul noptii de miercuri spre joi, relateaza AFP. "Aceasta inseamna sase luni in plus pentru ca Regatul Unit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu a citit si nici nu a vazut raportul procurorului special Robert Mueller intocmit dupa ancheta privind o presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, relateaza Reuters si AFP. "Nu am citit raportul Mueller, nu am…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat, marti, acuzatiile in directia presei ca a relatat in mod ''partinitor'' despre ancheta privind o implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, calificand din nou media drept ''dusman al poporului'', relateaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfarșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Presedintele american Donald Trump planuieste sa vina cu o noua propunere pentru democrati in discursul sau de sambata, intr-un efort de a pune capat perioadei de inchidere partiala a guvernului, conform unui oficial important al administratiei sale, scrie CNN.Trump a anuntat vineri pe Twitter:…