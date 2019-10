Trump sare în apărarea lui Giuliani, "un luptător legendar împotriva infracţionalităţii" şi un "avocat minunat" Presedintele american Donald Trump sare în apararea lui Rudy Giuliani, pe care îl descrie drept "un luptator legendar împotriva infractionalitatii" si un "avocat minunat", dupa ce New York Times a scris vineri seara ca procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a încalcat legea privind lobby-ul politic în contactele sale cu Ucraina, potrivit Reuters.

"Deci acum îl urmaresc pe legendarul luptator împotriva infractionalitatii si pe cel mai mare primar din istoria New York-ului, Rudy Giuliani", a scris

Sursa articol: hotnews.ro

