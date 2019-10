Presedintele american Donald Trump l-a aparat sambata pe avocatul sau Rudy Giuliani drept "un luptator legendar impotriva infractionalitatii" si un "avocat minunat", dupa o relatare din media potrivit careia procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a incalcat legea privind lobby-ul politic in contactele sale cu Ucraina, relateaza Reuters. "Deci acum il urmaresc pe legendarul 'luptator impotriva infractionalitatii' si pe cel mai mare primar din istoria New York-ului, Rudy Giuliani", a scris Trump intr-o postare pe Twitter. "Poate parea putin necizelat uneori, dar este…