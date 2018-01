Trump: Sanctiunile si alte presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump a scris, marti, pe Twitter, ca sanctiunile si "alte" presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord, subliniind ca "Omul-racheta" (n.r. - liderul nord-coreean Kim Jong-un) vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru prima oara.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de înteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, în prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC. Ambasadorul SUA la Londra:…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Președintele american Donald Trump a denunțat "atacul terorist oribil și laș" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane și ranirea altor 109, potrivit ultimului bilanț, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa învingem…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat sambata seara un mesaj pe pagina personala de Twitter prin care il acuza pe dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, ca l-a numit "batran", deși el niciodata nu l-a numit "scund și gras.", potrivit Businessinsider.com.

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a continuat duminica polemica sa cu liderul nord coreean Kim Jong-un. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batrân, când eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atât de mult sa-i fiu prieten - si poate într-o…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter ca Kim Jong-un l-ar fi insultat numindu-l „batran” si ca acesta nu ar spune niciodata despre liderul de la Phenian ca este „scund si gras”.

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Președintele american Donald Trump a marcat miercuri un an de la victoria sa la alegerile prezidențiale printr-un mesaj ironic postat pe Twitter, in care a adresat felicitari susținatorilor sai, atașand și o fotografie realizata la bordul Air Force One, potrivit AFP. "Felicitari tuturor…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau în Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Devin Patrick Kelley a deschis focul intr-o biserica din Texas, in timpul slujbei de duminica dimineața (ora locala). Potrivit presei internaționale, 26 de oameni au fost uciși, in timp ce alți 24 au fost raniți grav. Printre cei morți se numara și un copil in varsta de doi ani, dar și fiica pastorului.…

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca gruparea Statul Islamic va plati un ”pret mare” pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza AFP.

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…

- Donald Trump a cerut oprirea programului Loteria Vizelor Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN. De asemenea, presedintele SUA a cerut oprirea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN, scrie Mediafax."Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic…

- Președintele american Donald Trump vrea sa închida Loteria Vizelor. ”Teroriștii au venit în țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer, liderul democraților din Senat”, a scris Trump…

- Presedintele american Donald Trump a autorizat sambata publicarea in scurt timp a mii de noi documente privitoare la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, pastrate secrete timp de decenii, transmite AFP.'Sub rezerva primirii de noi informatii, voi autoriza, in calitate de presedinte, ca…

- "Am tot incercat sa-l invitam pe președintele american intr-o vizita de trei zile, convenind in cele din urma ca președintele Trump și soția sa sa soseasca in dimineața zilei de 7 noiembrie, dar am luat in considerare și dificultațile legate de asigurarea unui protocol diplomatic corespunzator in…

- Cresterea razei de actiune si a preciziei rachetelor nord-coreene testate recent indeamna cele 29 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa aiba in vedere modificari ale sistemului sau antiracheta, operational in parte de la Deveselu, a declarat Stoltenberg.”Expertii nostri lucreaza…

- Presedintele american Donald Trump lanseaza noi atacuri la adresa presei care ii este nefavorabila. In noi postari pe Twitter, el a scris ca licentele unor canale de stiri, precum NBC, ar trebui contestate si, daca este cazul, suspendate, pentru ca ar transmite stiri false.

- Presedintele american Donald Trump a examinat marti, impreuna cu secretarul sau al Apararii Jim Mattis si seful Statului Major al Statelor Unite Joe Dunford, o „serie de optiuni de raspuns“ in cazul unei agresiuni a Coreei de Nord, informeaza Casa Alba.

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca ”un singur lucru va functiona” in cazul Coreei de Nord, dupa ce in trecut discutiile cu Phenianul nu au dus la niciun rezultat, informeaza Reuters. ”Presedinti si Administratiile lor negociaza cu Coreea de Nord de 25 de ani,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata in reteaua Twitter ca in relatiile cu Coreea de Nord „merge un singur lucru” – dar nu a precizat la ce anume se refera, semnaleaza Reuters. In doua mesaje succesive, Trump a aratat ca „Presedintii si administratiile lor au discutat cu Coreea de Nord…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata, intr-un mesaj enigmatic postat pe Twitter, ca "un singur lucru va functiona" in ceea ce priveste Coreea de Nord, fara sa precizeze care este acesta, potrivit AFP.