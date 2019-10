Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a autorizat, fara sa le activeze deocamdata, sanctiuni foarte ferme impotriva Turciei, care desfasoara o ofensiva in nordul Siriei contra unei militii kurde, a afirmat vineri in cursul unei conferinte de presa secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, noteaza AFP. Acest decret…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Dupa anuntul SUA privind neimplicatrea in conflictul din nordul Siriei, aviatia turca a efectuat o serie de bombardamente luni seara si in nopatea de luni spre marti si a ucis 12 "teroristi separatisti". PKK lupta intr-o sangeroasa gherila impotriva Turciei din 1984, iar Ankara efectueaza cu regularitate…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…