Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane avand la bord prizonieri ucraineni si rusi, selectati in cadrul unui schimb de acest tip intre cele doua tari, au decolat sambata din Kiev, respectiv Moscova, au declarat pentru AFP autoritati din cele doua tari, potrivit Agerpres. "Avionul cu rusi a decolat cu destinatia Moscova", a…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters. Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a respins sambata sugestia presedintelui american Donald Trump ca Rusia sa fie reinvitata la reuniunile G7 (format din principalele tari industrializate ale lumii), sustinand ca in prezent exista si mai multe motive pentru a tine Moscova in afara acestei…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca ar fi o eroare și ar sugera o slabiciune a Occidentului, daca Rusia ar fi reprimita în Grupul țarilor puternic industrializate, ce ar însemna revenirea la formatul Grupul celor Opt (G8), fara soluționarea în prealabil a crizei din…

- Jerrold Nadler, liderul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților din SUA, a declarat ca este de parere ca raportul întocmit de procurorul special Robert Mueller conține "dovezi substanțiale" ca președintele american Donald Trump a comis delicte și infracțiuni grave, informeaza agenția…

- Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, a insistat luni ca respectivele legislatoare "urasc" America si ca, "daca nu le place…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…