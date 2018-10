Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din arestul la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, aflat in centrul unui scandal diplomatic intre Ankara si Washington, relateaza Reuters. Decizia tribunalului din provincia turca Izmir de a ridica controlul judiciar in cazul lui Andrew Brunson…

- O instanta judiciara din Turcia a ordonat vineri, pe fondul presiunilor Statelor Unite, eliberarea pastorului neoprotestant american Andrew Brunson, acuzat de implicare in complotul militar din 2016.

- O instanta judiciara din Turcia a ordonat vineri, pe fondul presiunilor Statelor Unite, eliberarea pastorului neoprotestant american Andrew Brunson, acuzat de implicare in complotul militar din 2016. Președintele SUA, Donald Trump, a avut mai multe intervenții publice in care a cerut Turciei eliberarea…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson din custudia autoritatilor din Turcia ar fi un pas important si „singurul lucru corect de facut”, in contextul in care vineri are loc urmatoarea audiere, relateaza Reuters.

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Administratia Trump a respins o oferta a Turciei care propunea eliberarea pastorului american Andrew Brunson in schimbul incetarii procedurilor impotriva unei banci turce care risca amenzi colosale in SUA, scrie luni publicatia Wall Street Journal, citata de AFP. Relatiile dintre Washington si Ankara…

- SUA au dat Turciei termen pana miercurea trecuta pentru a-l elibera pe pastorul evanghelic american Andrew Brunson care este judecat de un tribunal turc, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson este una dintr-o serie de dispute care se afla in…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…