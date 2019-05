Trump s-a facut popular Cota popularitatii presedintelui Statelor Unite depaseste pragul de 45% pentru prima oara de cand s-a instalat la Casa Alba in 2017. Potrivit ultimelor date publicate de Gallup, 46% dintre americani aproba actiunea presedintelui lor – fata de 50% care o dezaproba. Datele apar dupa publicarea unei serii de indicatori economici in crestere si publicarea raportului procurorului […] Trump s-a facut popular is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

