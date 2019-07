Stiri pe aceeasi tema

- ”Ati muncit atat de dur la rinichi. Foarte special. Rinichiul are un loc foarte special in inima. Este un lucru incredibil”, a spus seful statului american. Aceasta declaratie probabil ca ii nedumireste pe multi, dat fiind ca rinichiul nu este tocmai in inima, comenteaza cotidianul britanic The Guardian.

- Emirul Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, a discutat marti, la Casa Alba, cu presedintele american Donald Trump despre posibilitatea medierii disputei dintre SUA si Iran si a semnat mai multe acorduri comerciale, ceea ce indica o apropiere fata de Washington, in pofida blocadei arabe impuse…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu este ingrijorat in legatura cu acuzatiile privind un regres al democratiei in Polonia, relateaza DPA. "Nu isi doresc sa regreseze. Nu vor regresa", a spus Trump in timpul unei intalniri cu presedintele polonez Andrzej Duda la…

- 'Sunt foarte surprins de declaratiile facute luni de presedintele american Donald Trump care a amenintat sa deschida un nou front in razboiul comercial care sa vizeze vinurile franceze. Aceasta nu este doar o problema franceza, pentru ca drepturile vamale pentru vin sunt fixate la nivel european',…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…