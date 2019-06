Trump revine asupra declaraţiilor sale privind eventualul ajutor străin împotriva unui rival In dimineata zilei in care a implinit 73 de ani, Donald Trump a revenit, intr-un interviu-fluviu acordat postului Fox News, asupra primelor sale declaratii echivoce, argumentand insa ca ar trebui sa afle continutul informatiilor inainte de a lua o decizie. 'Evident, trebuie sa te uiti la ele pentru ca, daca nu te uiti, nu vei sti daca este ceva rau, dar, evident, trebuie predate FBI sau semnalate procurorului general sau cuiva asemanator. Dar, evident, trebuie facut acest lucru', a spus el in emisiunea sa preferata, Fox & Friends.



