Imaginea zilei in lume: Un pui de tigru Bengal alb este fotografiat cu mama sa

Imaginea zilei in lume: Un pui de tigru Bengal alb este fotografiat cu mama sa la gradina zoologica La Pastora, Guadalupe, Mexic. Foto: (c) Daniel Becerril / REUTERS via AGERPRES The post Imaginea zilei in lume: Un pui de tigru Bengal alb este… [citeste mai departe]