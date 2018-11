Trump respinge criticile la adresa fiicei sale, Ivanka, privind folosirea unui cont privat de e-mail

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a respins criticile la adresa fiicei sale, Ivanka Trump, care este si consilier prezidential, in legatura cu folosirea unui cont privat de e-mail in activitati oficiale, in contextul in care subiectul va fi anchetat de o comisie a Congresului de la Washington, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat, printr-o scurta postare pe Twitter in seara zilei de marti, 6 noiembrie, un „succes extraordinar” electoral si le-a multumit sustinatorilor sai. „Un succes extraordinar, in seara asta. Mulțumesc tuturor”, este mesajul lui Trump, dupa primele rezultate…

- Presedintele american vrea sa retraga SUA din Uniunea Postala Universala, organizatie care stabileste sistemul postal mondial, inclusiv taxele pentru coletele internationale. Decizia vine in contextul razboiului comercial dintre Washington si Beijing.

- Presedintele american Donald Trump a extins criticile la adresa Rezervei Federale, pe care a descris-o drept ”cel mai mare pericol”, din cauza strategiei de inasprire a politicii monetare, despre care considera ca poate pune in pericol cresterea economica, potrivit unui interviu acordat marti pentru…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Președintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a continuat miercuri atacurile impotriva gigantilor online, inclusiv Twitter, Facebook si Google, sustinand ca aceste companii incearca sa "reduca la tacere" o parte semnificativa din populatia SUA si sugerand ca activitatile lor ar putea fi ilegale, informeaza cotidianul…

