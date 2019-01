Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a renuntat in mod temporar - in urma unei avalanse de marurii sfasietoare si unei imense presiuni politice - la finantarea zidului sau la frontiera cu Mexicul si a pus capat celui mai indelungat "shutdown" din Istoria Statelor Unite, relateaza AFP, potrivit News.ro.Supus unei…

- Planul lui Donald Trump in vederea unei iesiri din cel mai indelungat "shutdown" din isoria americana nu a trecut de Senat, iar negocierile intre democrati si republicani cu privire la gasirea unei solutii temporare s-au reluat, relateaza AFP. De 34 de zile, congresmenii si presedintele…

- Planul lui Donald Trump pentru a iesi din "shutdown"-ul cel mai lung din istoria americana nu a depasit joi obstacolul Senatului SUA, democratii ramânând ferm opusi adoptarii unui buget pentru construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. În cea de-a…

- ”Voi sustine discursul atunci cand se va termina shutdownul. Nu caut alta incinta pentru discursul despre starea Uniunii, pentru ca nu exista alta care sa poata rivaliza cu istoria, traditia si importanta Camerei Reprezentantilor”, a scris el pe Twiteer miercuri seara (ora locala). In opinia sa,…

- Astfel, 'Shutdown'-ul se transforma intr-o reglare de conturi: Donald Trump a informat-o joi pe Nancy Pelosi, presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, ca i-a anulat o deplasare in strainatate, subliniind intr-o scrisoare plina de ironie ca este preferabil ca ea sa ramana la Washington pentru…

- "Shutdown"-ul se transforma intr-o reglare de conturi: Donald Trump a informat-o joi pe Nancy Pelosi, presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, ca i-a anulat o deplasare in strainatate, subliniind intr-o scrisoare plina de ironie ca este preferabil ca ea sa ramana la Washington pentru a lucra,…

- ....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!— Donald J. Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…