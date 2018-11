Trump reinstituie toate sancţiunile împotriva Iranului. Sunt cele mai aspre măsuri contra Teheranului Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.



SUA a reimpus sanctiunile gradual dupa ce s-a retras din acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, dar analistii sustin ca aceasta miscare este cea mai importanta pentru ca vizeaza cele mai importante sectoare ale economiei iraniene. Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Iranului a declarat ca Iranul nu este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

