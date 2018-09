Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relatat miercuri despre modul in care a aflat despre criza din provincia siriana Idlib: de la o sustinatoare, la un miting electoral, si din presa.



Reuters citeaza afirmatiile lui Trump intr-o conferinta de presa, la New York despre mesajul sau din 4 septembrie, pe Twitter, prin care a avertizat Siria, Rusia si Iranul ca daca ar declansa un asalt in Idlib ar face "o mare greseala umanitara daca ar participa la aceasta tragedie umana potentiala".



El a explicat ca tocmai aflase despre situatia din Idlib, unde potrivit ONU traiesc…