Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Intrebat de jurnaliști, la oportunitațile de imagini de…

- Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis va sosi la Casa Alba la ora 14,00 (21,00 ora Romaniei), unde va fi intampinat de presedintele SUA, Donald Trump, si va semna in Cartea de Onoare. Dupa acest moment vor avea loc, in Biroul Oval, convorbirile tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de…

- Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa ce Klaus Iohannis va semna in cartea de onoare, sunt prevazute convorbiri tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale.…

- Klaus Iohannis și Donald Trump vor discuta, printre altele, și despre programul de vize Visa Waiver in timpul intalnirii pe care o vor avea pe 20 august la Washington. Președintele roman va efectua in zilele de 19 și 20 august o vizita la Washington la invitația omologului sau american. Klaus Iohannis…

- On an official visit to Washington DC on August 19-20, Romania's President Klaus Iohannis will discuss with his US counterpart Donald Trump several important issues, including energy security and the Visa Waiver programme. The meeting occurs at the invitation of President Trump. "This…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri ca a discutat cu NRA, puternicul lobby al armelor de foc din Statele Unite, si a asigurat ca este cel mai fervent aparator al dreptului americanilor de a detine arme, dar a insistat ca persoanele cu afectiuni psihice sa nu mai poata avea acces la arme,…

- Președintele american Donald Trump a facut noi declarații despre programul nuclear al Iranului. Acesta a afirmat ca daca autoritațile de la Teheran ar renunța la programul nuclear, el le-ar fi "cel mai bun prieten". Declarația liderului de la Casa Alba vine la doar o zi dupa ce Teheranul a doborat o…

- PNL va sustine obiectivele din Pactul pentru consolidarea parcursului european propus de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul liberalilor, Ludovic Orban. Decizia a fost luata marti, cu unanimitate de voturi, in Biroul Executiv al partidului. "Astazi am decis prin vot unanim, in cadrul Biroului…