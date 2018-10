Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump crede ca, probabil, omologul sau rus Vladimir Putin a ordonat asasinate si otraviri, dar a dat asigurari ca are incredere in liderul de la Kremlin, informeaza luni EFE, informeaza Agerpres. Trump a facut aceste declaratii duminica, intr-un interviu pentru programul…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa faca o vizita in Statele Unite la toamna, discutiile in acest sens fiind deja in curs de desfasurare, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, conform...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat joi „fortele“ din Statele Unite „gata sa sacrifice relatiile ruso-americane“, la doua zile dupa summit-ul de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, extrem de criticat in tara sa din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP.

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…