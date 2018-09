Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti statele europene impotriva dependentei de sursele de energie rusesti, in discursul rostit de la tribuna Adunarii Generale a ONU, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Germania va deveni total dependenta de energia ruseasca daca nu schimba…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…

- Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de Nord, precizeaza pe site-ul sau ca a fost informata pe 13 august ca 'toate cererile de viza in curs au fost inghetate', fara a-i fi fost indicat un motiv. Agentia chineza mentioneaza totusi ca i s-a precizat ca masura…

- Casa Alba a anuntat joi ca nu sunt programate noi intrevederi intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi Trump a sugerat recent ca spera sa-l revada in curand pe liderul regimului de la Phenian, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat dispus luni sa discute cu liderul iranian, fara conditii prealabile, modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Teheranul, spunand: "Daca vor sa se intalneasca, ne vom intalni", informeaza agerpres.ro. …

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri dupa-amiaza ca Moscova a sistat actiunile impotriva Statelor Unite, desi serviciile secrete americane atrag atentia ca ingerintele ruse continua, liderul de la Casa Alba subliniind ca a avut cea mai dura abordare fata de Rusia.

- Liderul de la Casa Alba va fi primit de Regina Elisabeta a II-a dupa intalnirea cu premierul Marii Britanii, Theresa May, ale carei rezultate vor fi prezentate intr-o conferința de presa. Donald Trump va lua ceaiul cu Regina la Castelul Windsor. Pentru ca este doar o vizita “de lucru”, nu se vor desfașura…