Trump propune la sefia Bancii Mondiale un trezorier american care nu mai vrea sa acorde credite Chinei

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat luni, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar. Malpass s-a…

- Secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si secretarul general interimar al Casei Albe Mink Mulvaney ''i-au cerut Ivankai Trump sa ajute la procesul de numire al SUA, deoarece ea a lucrat strans cu conducerea Bancii Mondiale in ultimii doi ani'', iar ''informatiile potrivit carora ea ar putea fi numita…

- Numele potentialilor inlocuitori ai lui Jim Yong Kim in fruntea Bancii Mondiale au inceput sa circule, printre acestea figurand si cel al fiicei presedintelui Donald Trump, Ivanka Trump, in prezent consiliera la Casa Alba, a scris Financial Times, citat de AFP. David Malpass, unul dintre inaltii…

- Numele posibililor inlocuitori ai lui Jim Yong Kim in fruntea Bancii Mondiale au inceput sa circule si printre acestea se afla cel al fiicei presedintelui Donald Trump, Ivanka, in prezent consilier la Casa Alba, a informat vineri cotidianul Financial Times, relateaza AFP.David Malpass, unul…

- David Malpass, unul dintre inaltii responsabili ai Trezoreriei, precum si fosta ambasadoare americana la ONU Nikki Haley, precum si Mark Green, presedintele Agentiei americane de dezvoltare internationala (USAID), sunt, de asemenea, citati de cotidianul britanic de afaceri care nu isi dezvaluie sursele. "Nu…

- Presedintele Bancii Mondiale, Jim Yong Kim, a instiintat boardul institutiei financiare internationale ca intentioneaza sa demisioneze din functie, incepand cu data de 1 februarie 2019, transmite Reuters. În mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim în postul de…

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…