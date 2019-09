Stiri pe aceeasi tema

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt aici pentru…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat, miercuri, o harta pe care este proiectat traseul uraganului Dorian care pare sa fie modificata cu markerul pentru a include și statul Alabama în culoarul așteptat al furtunii, relateaza Reuters. Într-un video publicat, miercuri, de Casa…

- "Este dorinta clara si fara echivoc a presedintelui Trump de a veni in vizita la Varsovia ... pana la sfarsitul acestui an, pentru a realiza in totalitate programul vizitei planificate pentru 2 septembrie", a declarat Krzysztof Szczerski citat de agentia de presa poloneza. Partea poloneza…

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…

- Schimbare de abordare la Casa Alba: presedintele Donald Trump a laudat luni eforturile recente ale Pakistanul in privinta situatiei din Afganistan, de unde SUA intentioneaza sa se retraga dupa 18 ani de interventie militara, transmite AFP. "Am facut multe progrese in ultimele saptamani si Pakistanul…

- Președintele american Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin sa nu intervina in alegerile din Statele Unite. Vineri, 28 iunie, liderul de la Casa Alba a asigurat jurnaliștii ca, in timpul unei intalniri cu omologul sau rus, va pune in discuție subiectul interferenței rusești in alegerile din America,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…