Prioritate in lupta impotriva imigratiei ilegale: Donald Trump a promis miercuri ca va construi un zid in statul american Colorado, relateaza AFP.



Problema o constituie faptul ca acest stat din centrul Statelor Unite, situat intre Utah si Kansas, nu se invecineaza cu Mexicul.



''Stiti de ce vom castiga in New Mexico? Pentru ca doresc securitate la frontiera '', a declarat presedintele american la Pittsburgh.



''Si construim un zid la granita statului New Mexico si unul in Colorado'', a spus Donald Trump care a promis ''un…