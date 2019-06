Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, chiar inainte de o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Kim a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in…

- "Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care va participa la intalnire. "Vom merge in zona demilitarizata si ne vom intalni cu presedintele Kim. Ma bucur foarte tare", a spus Donald…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica pe Twitter ca are in continuare incredere in liderul nord-coreean Kim Jong Un, in pofida negocierilor aflate in impas legate de programul nuclear si recentelor teste de arme efectuate de Phenian, relateaza AFP. "Coreea de Nord a lansat cateva arme…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat sambata increzator in faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un nu va face nimic pentru a pune capat potențialului economic al Coreei de Nord, dupa tirurile cu mai multe rachete cu raza scurta lansate de Phenian, relateaza AFP."Totul este posibil…

- "Actele de perfidie" ale Seulului "ne-au dezamagit foarte mult" si reprezinta o "provocare militara", a declarat un purtator de cuvant al comitetului de reunificare al Coreii de Nord citat de agentia de presa de stat KCNA, citata de DPA. Exercitiile sunt o alternativa la scara redusa a manevrelor…