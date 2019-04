Trump, primul presedinte american dupa Nixon care refuza sa-si dezvaluie situatia fiscala democratilor

Presedintele american, Donald Trump, nu va prezenta "niciodata" declaratiile sale fiscale democratilor, in pofida solicitarii formulate de catre o comisie parlamentara in acest sens, a anuntat Casa Alba duminica.



Donald Trump este primul presedinte american dupa Richard Nixon care refuza sa-si dezvaluie situatia fiscala. Avand pozitia consolidata prin noua majoritate in Camera Reprezentantilor, democratii au cerut miercurea trecuta fiscului american sa prezinte ultimele sase declaratii de impozit ale presedintelui republican, potrivit AFP.



Referitor la posibilitatea ca democratii…