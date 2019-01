Unul dintre dosarele Arhiepiscopului Tomisului se întoarce la DNA

Dosarul penal in care IPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat pentru abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare a fost retrimis, joi, la DNA. Decizia apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este definitiva. [citeste mai departe]