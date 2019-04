Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump afirma ca ”nu stie nimic despre WikiLeaks”, in pofida faptului ca a laudat in numeroase randuri site-ul specializat in dezvaluirea informatiilor clasificate, relateaza The Associated Press.Trump a fost intrebat joi, in Biroul Oval, ce parere are despre arestarea…

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…

- Presedintele Donald Trump a laudat "treaba buna" pe care o face omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi in cadrul unei intalniri desfasurate marti la Casa Alba, informeaza AFP. "Cred ca face o treaba foarte buna", a declarat pentru presa in Biroul Oval seful statului american, ca raspuns…

- Autor: Petru ROMOȘAN Rau cu rau, dar mai rau fara rau ! Constructia si functionarea deficitare a Uniunii Europene sunt criticate din toate directiile, mai ales de catre ganditorii liberi, independenti, cinstiti, neinrolati. Ar fi mai bine pentru tarile batranei Europe daca UE s-ar destrama si statele-natiune…

- "Ne cerem scuze domnului Poroshenko pentru orice inconveniente provocate si am acceptat sa ii achitam despagubiri si cheltuieli de judecata si am participat la o declaratie comuna intr-o sedinta publica", arata site-ul de internet al BBC.Porosenko, candidat pentru al doilea mandat prezidential…

- Britanicii se afla aproape de o mare aventura: aceea a izolarii de Europa, intr-o lume in care apartenența UK la platforma geo-strategica și economica pe care o ofera Uniunea Europeana este foarte importanta pentru toți europenii, inclusiv pentru britanici. Sper ca vor reuși sa evite aceasta greșeala…