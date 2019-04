Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii NATO s-au angajat joi sa creasca cheltuielile pentru aparare, acceptand o solicitare esentiala din partea presedintelui SUA Donald Trump, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea Aliantei, informeaza dpa. Alianta reunita miercuri si joi la Washington a avertizat asupra aparitiei…

- „Spania doreste o retragere ordonata, astfel incat tot efortul pe care l-a facut si toate vietile pe care le-am pierdut sa nu fi fost inutile'', a spus seful diplomatiei spaniole, inainte sa intre la reuniunea ministrilor de externe din statele NATO, care se desfasoara la Washington si pe agenda…

- Vicepreședintele american Mike Pence a criticat dur Germania și Turcia in ceea ce privește abordarea lor fața de angajamentele fața de NATO, in cadrul comemorarii a 70 de ani de la inființarea Alianței, relateaza publicația Financial Times potrivit medifax. Mike Pence a reiterat miercuri nemulțumirile…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Anul acesta marcam aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, cea mai puternica Alianța din istorie. Extinderea NATO a fost un mare succes, un catalizator pentru stabilitate și prosperitate. A imbogațit Alianța noastra cu noi…

- Partidul Democrat din Moldova anunta ca a sesizat duminica, 24 februarie, Comisia Electorala Centrala despre faptul ca, in mai multe sectii de votare, reprezentantii unui ONG fac presiuni asupra membrilor Birourilor Electorale Centrale ca sa nu dea si buletinele vot pentru referendum, impreuna cu cele…

- Alianța Nord Atlantica a respins atacurile Rusiei la adresa României, în special prin declarațiile președintelui Putin, care a spus ca dorește rachete capabile sa loveasca în centre de decizie ale Alianței.

- Vicepresedintele american Mike Pence si premierul israelian Benjamin Netanyahu vor sa exercite presiuni asupra Iranului, intr-o conferinta care reuneste miercuri si joi 60 de tari la Varsovia, relateaza AFP preluata news.ro.Insa, aceasta conferinta de doua zile va etala, de asemenea, disensiunile…

- Germania a promis NATO ca va creste pana in 2024 cheltuielile in domeniul apararii peste pragul deja promis de 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unor informatii obtinute de dpa, conform agerpres.ro. Germania a prezentat marti o strategie Aliantei militare occidentale care mentioneaza…