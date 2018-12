Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura atat timp cat nu obtine satisfactie in privinta finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a afirmat marți ca blocajul parțial al guvernului federal va continua pana cand solicitarea sa pentru finanțarea unui zid la granița cu Mexicul va fi aprobata de Congres, scrie Reuters.

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea lucra cu noul Congres pentru a obține finanțare pentru construirea zidului de la granița cu Mexic, care are ca scop oprirea influxului de migranți, relateaza Reuters preluata de mediafax. In cadrul unei conferințe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Statele Unite ar putea trimite pana la 15.000 de soldati la granita cu Mexicul, intarindu-ti pozitia privind impotriva carabanei de migranti care fug de violenta si saracia din America Centrala, scrie Reuters.

- Numarul total al militarilor americani trimisi la granita cu Mexicul pentru a ajuta la oprirea unei caravane cu migranti ar putea fi de ordinul miilor, dar nu exista inca o cifra precisa, a declarat luni pentru Reuters un oficial american, oferind o estimare mult mai mare decat cea prevazuta initial…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…