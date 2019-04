Trump plănuiește să impună noi măsuri pentru limitarea accesului în țară a imigranților Administrația Trump intenționeaza sa suspende sau sa limiteze accesul în SUA pentru indivizii din țarile care au o rata mare de nerespectare a perioadei impuse de viza pe termen scurt, relateaza AP News.



Într-o nota semnata luni, Trump da directive în legatura cu gasirea unor noi metode pentru a reduce la minim numarul de cazuri în care oamenii stau în țara mai mult decât le permite viza de afaceri sau cea turistica. Aceasta mișcare se pare ca face parte dintr-o strategie care se concentreaza pe problema imigrației, care va fi folosita pentru campania… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

