- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- DNA, la FRF. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri dimineața, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- 'Ne-am inteles bine insa am avut si dezacorduri', a declarat Donald Trump la Casa Alba. 'Cand te uiti la acordul nuclear iranian: eu credeam ca este ingrozitor, el credea ca este in regula', a spus presedintele american. Totodata, Donald Trump a afirmat ca a vrut sa-si reinnoiasca echipa…

- Presedintele american Donald Trump l-a dat afara marti pe Rex Tillerson din functia de secretar de Stat si l-a inlocuit cu directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA) Mike Pompeo, relateaza BBC News.Citeste si: Renate Weber DESFIINTEAZA din temelii legea anti-defaimare propusa…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați din intreaga țara și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie președintele executiv…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi ca va da dovada de flexibilitate fata de ''adevaratii prieteni'' ai SUA in decizia pe care o va anunta privind instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu, informeaza AFP. ''Trebuie sa ne protejam si sa…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti 'progrese posibile' in dosarul nord-coreean dupa ce Seulul a anuntat ca Phenianul a evocat o posibila denuclearizare daca securitatea regimului va fi garantata, relateaza AFP. 'Progrese posibile in discutiile cu Coreea de Nord',…

- Conform The Hill , care citeaza CNN, aceste afirmații vin in contextul in care sunt tot mai multe zvonuri care spun ca SUA s-ar pregati pentru un razboi cu Coreea de Nord. ”Toate pagubele care ar aparea in urma unui razboi ar merita in termeni de stabilitate pe termen lung și securitate naționala”,…

- Probleme si in online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplata Pagina de internet www.psdcluj.ro, inregistrata "pe persoana fizica" de fosti membri ai partidului, a fost suspendata pentru neplata. PSD Cluj si-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judetene, din .ro în…

- Presedintele american Donald Trump, care este cunoscut pentru mesajele sale pe Twitter in legatura cu diverse probleme, ar trebui sa reduca numarul postarilor pe reteaua de socializare, a declarat...

- Presedintele american Donald Trump, care este cunoscut pentru mesajele sale pe Twitter in legatura cu diverse probleme, ar trebui sa reduca numarul postarilor pe reteaua de socializare, a declarat joi vicepremierul si ministrul de externe neozeelandez Winston Peters, relateaza dpa. "In ceea ce-l priveste…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- Presedintele american, Donald Trump, a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Igor Dodon a venit din nou in apararea Rusiei joi, 8 februarie, dupa ce deputatii au votat o Declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova. Presedintele sustine ca documentul respectiv…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Joi, un tribunal de la Istanbul a revenit asupra hotararii pe care a luat-o cu o zi inainte de a-l elibera conditionat pe presedintele Amnesty international (AI) in Turcia, judecat cu privire la apartenenta sa la o ”organizatie terorista” si detinut din iunie 2017, a anuntat ONG-ul, relateaza AFP, citat…

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump neaga, in doua mesaje publicate pe Twitter, ca si-ar fi schimbat viziunea cu privire la construirea zidului la granita cu Mexicul, dupa cateva ore de la declaratiile facute de seful cabinetului sau, John Kelly, informeaza HotNews.ro. ...

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Phenianul, despre marimea butonului nuclear al lui Trump. Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear ‘mult mai mare’ decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui ‘dement’, ‘latratul…

- "DACA este probabil mort pentru ca democratii nu il vor cu adevarat, ei doar vor sa vorbeasca si sa ia de la armata noastra bani de care aceasta are disperata nevoie", a scris duminica pe Twitter presedintele american. "Eu, in calitate de presedinte, vreau sa vina in Tara noastra oameni care ne pot…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Presedintele american Donald Trump a scris, marti, pe Twitter, ca sanctiunile si "alte" presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord, subliniind ca "Omul-racheta" (n.r. - liderul nord-coreean Kim Jong-un) vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru prima oara, potrivit news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul 'brutal si corupt' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, relateaza AFP. 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt',…

- Presedintele SUA Donald Trump a acuzat Pakistanul, in prima sa postare pe Twitter din acest an, ca minte si insala Statele Unite in timp ce primeste miliarde de dolari ca ajutor si ca adaposteste teroristi, anunta BBC, citat de news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Anumite conturi de Twitter suspecte din Rusia au fost utilizate pentru a "extinde impactul și raul" a patru atacuri teroriste in 2017 din Marea Britanie, se arata intr-un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Cardiff.