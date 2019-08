Accident rutier la Costinesti. Langa Politie. Doua victime

Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, in Costinesti, pe strada Tineretului, langa sediul Politiei din localitate.Potrivit dispeceratului ISU Dobrogea Constanta in eveniementul rutier este implicat un singur autoturism, care ar fi lovit doi pietoni.Ambii… [citeste mai departe]