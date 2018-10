Presedintele american Donald Trump a ironizat-o pe femeia care sustine ca a fost agresata sexual - cu multi ani in urma - de candidatul sustinut de Trump la Curtea Suprema, Brett Kavanaugh, starnind rasete in public in timpul unui miting de campanie, relateaza Press Association. Christine Blasey Ford, care a fost audiata marti de comisia pentru justitie a Senatului SUA, a declarat ca Brett Kavanaugh a imobilizat-o pe un pat, a incercat sa o dezbrace si i-a acoperit gura, toate acestea petrecandu-se la inceputul anilor 80, cand amandoi erau adolescenti. Kavanaugh a respins aceste acuzatii. "Cum…