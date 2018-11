Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana ar putea sa fie nevoita sa deschida focul asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in Statele Unite, daca acestea arunca cu pietre in militari, a declarat Donald Trump intr-o declaratie consacrata imigratiei, relateaza AFP, informeaza News.ro.In contextul in care mai…

- ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce nu vreau este ca acesti oameni sa arunce cu pietre'', a precizat el. Migrantii care vor face acest lucru vor fi ''arestati foarte mult timp", a mentionat Trump din gradinile Casei Albe. El a declarat…

- Presedintele Donald Trump a afirmat vineri ca nu le-a cerut soldatilor americani sa traga asupra migrantilor la frontiera cu Mexicul in cazul in care acestia ar arunca cu pietre, relateaza AFP prelua de agerpres.Citește și: Surpriza! Cum și-a ASIGURAT Elena Udrea banii - Suma impresionanta,…

- Presedintele Donald Trump a afirmat vineri ca nu le-a cerut soldatilor americani sa traga asupra migrantilor la frontiera cu Mexicul in cazul in care acestia ar arunca cu pietre, relateaza AFP. ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce…

- Armata americana ar putea fi nevoita sa traga asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in SUA, daca acestia vor arunca in soldati cu pietre, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump, informeaza vineri AFP. In conditiile in care mai multe "caravane de migranti" din America Latina se indreapta…

- Caravana de migranti din America Latina care se indreapta spre SUA a facut duminica o oprire in localitatea Tapanatepec din statul mexican Oaxaca, in timp ce ciocniri au avut loc pe podul frontalier care leaga Guatemala de Mexic, relateaza luni AFP, citat de stirileprotv.ro.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a autorizat utilizarea de trupe si alte resurse militare la granita Statelor Unite cu Mexicul, au anuntat vineri oficiali americani, dupa ce presedintele Donald Trump a scris joi pe Twitter ca va 'trimite armata' la granita, in perspectiva apropierii…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters, citat de Agerpres.