Trump nu-i ajuta pe aliatii kurzi, pentru ca nici ei n-au ajutat SUA in... Al Doilea Razboi Mondial

Donald Trump a evocat Debarcarea din Normandia, la 6 iunie 1944, in al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si justifica hotararea de a nu interveni in favoarea kurzilor, vizati intr-o ofensiva a Turciei inceputa ieri in Siria.



La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in nord-estul Siriei, Trump a fost intrebat despre un eventual ajutor acordat kurzilor in aceasta zona. Inainte si dupa primele atacuri turce, locatarul Casei Albe a avertizat Ankara, apreciind ca este o "idee proasta".



Insa seful statului american a exclus in mod categoric o interventie americana,…