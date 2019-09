Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a raspuns Trump la o intrebare in Biroul Oval despre o eventuala intrevedere bilaterala cu Rohani. Salutand demersurile omologului sau francez Emmanuel Macron la summitul G7, el a subliniat ca SUA "nu au nevoie de nimeni" pentru a negocia. Iranul a amenintat miercuri ca isi va reduce imediat angajamentele…