- Consilierul economic al Casei Albe a afirmat - duminica - ca Donald Trump nu fusese informat despre arestarea directorului financiar al gigantului chinez de telecomunicatii Huawei in momentul in care lua masa cu omologul sau chinez Xi Jinping saptamana trecuta, potrivit France Presse. …

- Summitul dintre presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Donald Trump din Argentina a fost „prietenos si onest” si va ajuta la evitarea tensiunilor viitoare, a declarat Wang Yi, consilier prezidential chinez, citat de Euronews.

- Statele Unite au lansat o campanie cibernetica care vizeaza agenti rusi in incercarea de a reduce dezinformarile inainte de alegerile din 6 noiembrie pentru Congres, relateaza marti New York Times, precizand ca este prima astfel de operatiune cunoscuta pentru a proteja alegerile americane, relateaza…