- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- La scurta vreme dupa ce a fost ales in functia de Presedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a primit la Casa Alba mai multe personalitati marcante si antreprenori de peste ocean. Printre acestia s-a aflat si Elon Musk, care a venit pregatit la el cu un discurs ”de pe alta lume”.

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- In 2017, ziariștii din intreaga lume au avut un „regal” de documente desecretizate, lansate de arhivele naționale ale Statelor Unite. La sfarșitul lunii octombrie, printr-o decizie a președintelui Donald Trump de a nu se opune declasificarii actelor care s-au strans, din 1963 incoace, in legatura cu…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat impotriva riscului unei ”balcanizari” care planeaza asupra societatii, din cauza, considera el, a unei folosiri nechibzuite a retelelor de socializare, intr-un interviu cu printul Harry difuzat miercuri pe postul BBC Radio 4, scrie AFP, citat de News.ro…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite agentia…

- "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror venituri se situeaza la mijlocul scarii", a declarat Donald Trump inainte de plecarea la Camp David unde isi va petrece sfarsitul de saptamana. Dupa ce s-a exprimat ca aceasta reforma va fi o veste…

- Dupa instalarea sa la Casa Alba ca presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a venit cu ideea ca imobilele din SUA folosite de ambasada Rusiei pentru personalul ei sa fie scoase la vanzare. Potrivit serviciilor...

- 'Finalizarea negocierilor demonstreaza vointa politica puternica a Japoniei si a UE de a continua sa inalte drapelul liberului schimb', a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul japonez Shinzo Abe intr-un comunicat comun. 'Uniunea Europeana si Japonia s-au…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Doar 41 de detinuti mai "gazduieste" in prezent inchisoarea americana de la Guantanamo din cei 700 care au fost incarcerati aici, de-a lungul vremii. Spatiul de detentie de la Guantanamo a fost infiintat in vremea administratiei George W. Bush, in contextul asa-numitului "razboi impotriva…

- Dupa ce au petrecut Ziua Recunoștinței in familie la somptuosul resort din Palm Beach, Florida, Melania, Donald Trump și fiul lor, Barron, s-au intors din vacanța. Duminica seara, Prima Doamna și președintele Statelor Unite ale Americii au sosit la Casa Alba, gata sa-și reia actrivitațile. Cei trei…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- Maine este o zi importanta pentru familia Trump, intrucat președintele S.U.A și Prima Doamna vor petrece prima lor Zi a Recunoștinței de cand ocupa Casa Alba. Deși mai este doar o zi pana la momentul in care vor sarbatori bogația recoltei din acest an, iar Donald, Melania și fiul celor doi, Barron,…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Liderul de la Casa Alba si-a inceput vizita in arhipelagul nipon cu o partida…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a cheltuit 1,75 de milioane de dolari pentru noua mobila de la Casa Alba, potrivit unor documente obtinute de NBC.Cheltuielile includ achizitia de covoare (17.000 de dolari) si o masa pentru conferinte (12.800 de dolari) facute la comanda, dar si…

- Presedintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadistilor din Raqqa anunta, in opinia sa, "sfarsitul califatului Statului Islamic", relateaza France Presse."Odata cu eliberarea…

