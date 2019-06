Trump: Nord Stream 2 ar putea face Germania ''un ostatic'' al Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca intenționeaza sa se întâlneasca cu omologii sai din Rusia și China, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, la Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, din perioada 28–29 June 2019, relateaza Mediafax.…

- Rusia va continua sa intervina în alegerile din SUA timp de zeci de ani de acum înainte, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, scrie AFP.În condițiile în care diplomația americana a denunțat…

- Raportul procurorului special american Robert Mueller – de 448 de pagini – cu privire la amestecul rus in campania prezidentiala americana din 2016 a fost publicat intr-o versiune cenzurata, relateaza AFP, care prezinta principalele concluzii și dezvaluie incercarea președintelui american de a prelua…

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO.Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

- Vicepresedintele Statelor Unite a declarat ca atitudinea Germaniei în NATO este “inacceptabila”. Vicepresedintele american Mike Pence a considerat miercuri ca ‘inacceptabila’ atitudinea Germaniei, chemând aceasta tara aliata în NATO sa-si creasca…

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO. Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

- Vicepreședintele Statelor Unite a calificat miercuri drept "inacceptabila" atitudinea Germaniei, caruia Washingtonul i-a cerut în repetate rânduri sp majoreze cheltuielile militare și sa renunțe la proiectului gazoductului Nord Stream 2, scrie AFP."Germania trebuie…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…