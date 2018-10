Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situatia dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din "cele mai proaste musamalizari din istoria musamalizarilor", informeaza agentia The Associated Press.

- Turcia va dezvalui ”intregul adevar” despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, a promis duminica presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, iar Riadul a dat asigurari, la randul sau, ca nu cunoaste ”detaliul” circustantelor mortii acestuia, pecum locul unde se afla corpul,…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse preluata…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse.…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Arabia Saudita ar avea mai mult de pierdut decat de castigat din punct de vedere economic in cazul unei escaladari a tensiunilor cu SUA, estimeaza expertii occidentali, la doua saptamani de la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a dat nastere la amenintari neobisnuite intre cei doi…

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…