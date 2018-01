Stiri pe aceeasi tema

- Bancile si casele de brokeraj de pe Wall Street se asteapta ca S&P 500, principalul indice al Bursei din New York, sa castige in medie inca aproximativ 6% in 2018, optimismul fiind impulsionat in special de recenta decizie a presedintelui Donald Trump de a promulga cea mai mare reforma a sistemului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Veste imensa pentru Simona Halep la finalul acestui an. Romanca are un mare avantaj si se poate mentine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum inaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine…

- "Draga Moș Craciun, Poate ți se pare ciudat ca la varsta mea iți mai trimit scrisori, dar știu pe unul chiar mai in varsta decat mine care i-a trimis o scrisoare lui Trump cu speranța ca o va citi, deci sper și eu ca aceasta scrisoare va ajunge la tine, o vei citi și imi vei indeplini dorința.…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram, gruparea ameninta ca va desfasura mai multe operatiuni in SUA si publica imagini cu Times Square din New York alaturi de o curea cu o bomba si un detonator. "Vom desfasura mai multe operatiuni pe teritoriul vostru pana la final si veti arde in flacarile…

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, a postat luni pe Facebook, înaintea atacului, un mesaj în care îi transmitea presedintelui american Donald Trump ca a 'esuat în a-si proteja tara', transmit dpa si AFP, citând din…

- Presupusul autor al atentatului comis in orasul New York transmisese inaintea atacului un mesaj in care il acuza pe presedintele SUA, Donald Trump, ca nu reuseste sa protejeze natiunea, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta.

- Presupusul autor al atentatului comis in orasul New York transmisese inaintea atacului un mesaj in care il acuza pe presedintele SUA, Donald Trump, ca nu reuseste sa protejeze natiunea, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta. - continua -

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA. In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- Napoli și Juventus se intalnesc acum in derby-ul din etapa a 15-a din Serie A! Ambele formații se lupta pentru titlu. LIVE: NAPOLI - JUVENTUS 0-0 Napoi e lider, cu 38 de puncte, la doua lungimi peste urmaritoarea Inter și 4 puncte peste Juventus, care e pe poziția a 3-a. Inaintea meciului, un magazin…

- Indicele american Dow Jones a atins astazi pragul istoric de 24.000 puncte, la doar o luna de cand spargea nivelul de 23.000 puncte. Mai mult, anul acesta se dovedeste unul al recordurilor nu doar in privinta cresterilor importante de pe piata americana, ci si al unui climat bursier definit…

- Tanarul patinator american Nathan Chen și-a zdrobit concurența in programul scurt al probei masculine la Skate America, una din etapele circuitului Marilor Premii, vineri, la Lake Placid (New York). Chen (18 ani) și-a ameliorat recordul personal cu un scor de 104,12 puncte (precedentul…

- Secretarul general al Ligii Islamice Mondiale, sauditul Mohammed Al-Issa, a transmis vineri de la Paris un "mesaj de moderație" ca fiind "adevarul suprem al islamului" și a facut apel la minoritațile musulmane sa respecte "regimul laic" din țarile in care traiesc, relateaza…

- Echipa nationala a Romaniei a urcat patru pozitii in clasamentul FIFA, dat publicitatii pe 23 noiembrie, aflandu-se acum pe pozitia 41, cu 737 de puncte. Germania ramane prima echipa in clasamentul forului mondial, cu 1602 puncte. Podiumul este completat de Brazilia si Portugalia, cu 1483 respectiv…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 20 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, in cadrul vernisajului expoziției „Vei ințelege doar din interior”.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis angajaților APIA din teritoriu, care au anunțat ca vor incepe joi protestele, nemulțumiți fiind ca le vor scadea salariile din 2018, "sa fie liniștiți și sa munceasca", iar subvențiile sa plece catre fermieri, "pentru ca avem bani in buget"."Ei…

- Liviu Dragnea a respins acuzatiile, punctand ca nu se gandeste la demisie. Acesta a spus ca nu a facut niciun grup infracțional, dar si ca se vrea preluarea PSD. In acest context, analistul politic Bogdan Chirieac considera ca liderul PSD are obligatia sa spuna la cine se gandeste. „Cred ca…

- Fostul consilier pentru securitate naționala al Casei Albe Mike Flynn și fiul sau ar fi negociat predarea clericului Fetullah Gulen catre Turcia pentru suma de 15 milioane de dolari, cazul fiind anchetat de procurorul special Robert Mueller. FBI ar fi interogat cel puțin patru persoane in legatura cu…

- Mesaj inedit pentru Principele Nicolae. In plin scandal imens in interiorul Casei Regale, principele dat afara primeste o noua lovitura. Nicoleta Cirjan, tanara care susține ca are un copil dintr-o relație cu fostul principe Nicolae, a postat un mesaj pe Facebook.Citește și: Pe fondul agravarii…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump. FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump.FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Cine sunt “baietii rai”? De cele mai multe ori ii numim așa pe cei care scriu un minunat mesaj de iubire care-ți face ziua cel mai frumos moment din viața ta, pana descoperi ca același mesaj a mai facut fericite și alte femei in acea zi. Sunt acei baieți care au decis sa mearga pe […]

- Alegerile din orașul New York "transmit un mesaj Casei Albe", a declarat primarul Bill de Blasio, dupa ce a fost reales in funcție, una din mai multe victorii obținute in ultima perioada de Partidul Democrat in scrutine locale din SUA, relateaza dpa și AFP. "Nu poți…

- In Romania, termenul Bitcoin a ajuns anul acesta sa fie mai cautat pe Google decat actiunile, creditele sau depozitele bancare, iar pe plan global numarul celor interesati sa cumpere moneda virtuala l-a depasit pe cel al persoanelor care vor sa achizitioneze aur. Cine sunt sustinatorii si criticii…

- Patriarhul Daniel a facut, sâmbata, un apel la rugaciune pentru victimele atacului terorist de la New York. El își exprima "profunde sentimente de compasiune si solidaritate cu poporul american greu încercat".

- Liderul de la Casa Alba avertizeaza Beijingul si Phenianul ca Japonia este o "națiune razboinica" si ar putea lua lucrurile in propriile maini daca dosarul nuclear nord-corean nu va fi rezolvat, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Presedintele chinez Xi Jinping a adresat, intr-un demers foarte rar, un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza joi agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Acest mesaj constituie probabil un semnal de incalzire a relatiilor dintre cele doua tari vecine, comenteaza France Presse.…

- ''Trebuie sa fim mai duri, mai inteligenți și mult mai puțin politic corecți'', a spus Trump intr-o declarație data la Casa Alba la o reuniune a membrilor administrației sale, la o zi dupa atentatul comis de un imigrant uzbec și soldat cu 8 morți. ''Administrația mea se afla in legatura stransa…

- Papa Francisc s-a declarat, miercuri, îndurerat de seria de atentate comise recent în lume. Printre atacurile enumerate de el se afla și cel de la New York, soldat cu moartea a opt persoane.

- Marti, instanta suprema din Spania a anuntat ca Puigdemont si 13 membri ai fostului executiv regional au fost programati pentru joi, la ora locala 09.00 (10.00, ora Romaniei), sa depuna marturie in cazul privind declararea independentei regiunii catalane. Daca acestia nu se vor prezenta, ar putea…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm atentatul terorist de la New York in care 8 oamnei si au pierdut viata si a transmis un mesaj de condoleante familiilor afectate de aceasta tragedie.Doresc sa transmit, in numele Romaniei si al poporului roman, condamnarea ferma a atacului terorist de la New…

- Actrita a povestit ca, in anii ’70, a fost respinsa la auditiile pentru filmul „King Kong” pe motiv ca era „prea urata” pentru gusturile producatorului Dino De Laurentiis. „Fiul lui ma vazuse intr-o piesa de teatru. Asa ca m-am dus la etajul 33 al Gulf and Western Building (n.r.din New York),…

- Printesa Marina Sturdza, descendenta a doua vechi familii de domnitori, a murit la varsta de 65 de ani, la New York. Jurnalista, vicepresedinte al casei de moda Oscar de la Renta, director UNICEF - Marina Sturdza a avut o activitate impresionanta caritabila. Printesa Marina Sturdza s-a nascut la 1 aprilie…

- Sancțiunile impuse de ONU, dublate de cele ale Chinei, principalul girant economic al Coreei de Nord, au ajuns la un „nivel istoric”, a declarat Ri Jong-ho, fostul șef al Biroului 39, o rețea vasta de companii și brokeri care activeaza in intreaga lume și are un singur obiectiv - colectarea masiva de…

- Raportul dintre investitorii optimisti si cei pesimisti (bull/bear ratio) din SUA a revenit la nivelul de 4 pentru prima data din aprilie 2015, fapt care, in mod ironic, ar putea sa fie interpretat ca o stire negativa pentru burse. 0 0 0 0 0 0 “Ma face sa ma simt nelinistit, deoarece…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat marti ca venezuelenii au trimis "un mesaj puternic" Statelor Unite si aliatilor acestora cu prilejul alegerilor regionale castigate detasat de tabara la putere, relateaza AFP. "Poporul nostru a trimis un mesaj puternic imperialismului, lui Trump,…

- Indicele principal DAX 30 al Bursei de la Frankfurt a depașit pragul de 13.000 de puncte, pentru prima data in istoria de aproape 30 de ani a indicelui bursier german. În cursul ședinței de tranzacționare de joi, indicele principal DAX 30 a ajuns la valoarea de 13.002,34…

- Actorul a recidivat la capitolul iesiri nervoase cu un episod uluitor Alec Baldwin a intrat intr-o altercatie in trafic, injurandu-l pe soferul unui SUV negru si urlandu-i sa coboare din masina, dupa spusele unui martor. „Cand oamenii din masina au refuzat sa coboare, Alec si-a luat telefonul si a inceput…

- Pawel Fratczak, un purtator de cuvant al pompierilor polonezi, a precizat ca zeci de mii de gospodarii au ramas fara electricitate dupa ce mai multi copaci doborati au rupt liniile electrice. Furtuna a omorat un barbat in varsta de 67 de ani care incerca sa-si asigure acoperisul casei si…

- Anton Morozov si alti doi parlamentari rusi au efectuat o vizita in Coreea de Nord in perioada 2-6 octombrie. "Din ce am inteles, in viitorul apropiat nord-coreenii vor sa lanseze o racheta, dar de data aceasta cu o raza de actiune mai mare. Ne-au dat chiar si calculele matematice care demonstreaza…

- Regele Salman, primul monarh saudit care viziteaza Rusia, a condus o delegatie care a semnat contracte privind investitii de miliarde de dolari, in contextul in care economia rusa este afectata de scaderea preturilor la petrol si de sanctiunile occidentale. Rusia si Arabia Saudita au semnat…

- Daniela Serban, Directorul de Relatii Publice si Relatii cu Investitorii al Bursei de Valori de la Bucuresti a parasit compania dupa 7 ani de activitate. In ultimii doi ani, Daniela Serban a fost implicata activ in proiectul de promovare a pietei la statutul de piata emergenta si a facut…