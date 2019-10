Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica intre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Democrații il acuza pe liderul de la…

- Donald Trump l-a folosit și pe Mike Pence impotriva lui Zelenski. Președintele SUA l-a instruit pe Pence sa nu participe in mai la depunerea juramantului omologului sau ucrainean, cand Zelenski avea nevoie de recunoaștere și sprinjing din partea Washingtonului. Conform Agerpres, Pence nu cunoștea…

- Joe Biden, vicepreședintele lui Barack Obama, și unul dintre democrații care și-au anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat in cursul zilei de ieri ca sprijina demararea procedurilor de destituire impotriva lui Donald Trump in cazul in care președintele republican…

- Luni, Trump negase ca ar fi conditionat ajutorul militar pentru Ucraina de declansarea unei anchete la Kiev impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden si a familiei acestuia, potrivit AgerpresFondurile respective au fost deja aprobate de Congresul Statelor Unite. Mai multi membri…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA cer suspendarea presedintelui Donald Trump, ca urmare a informatiilor potrivit carora Trump i-ar fi cerut omologului sau ucrainean sa demareze o investigatie cu scopul de a-l compromite pe rivalul sau politic democrat, Joe Biden.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- Trei comisii ale Camerei Reprezentanților au spus lșuni ca au început o investigație ampla cu privire la faptul ca președintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani și alții ar fi facut presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania de realegere a lui Trump, relateaza Reuters. Președinții…