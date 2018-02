Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticand FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "A-l…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale de…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- In centrul infruntarii se afla o nota intocmita pornind de la informatii secrete de catre controversatul presedinte republican al Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, Devin Nunes. Obiectul il formeaza interceptarile FBI ale unui membru al echipei de campanie a lui Trump…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat în general este legat de criticile la adresa lui McCabe din…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, în luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul

- Simona Halep a anunțat in doua randuri de cand e la Australian Open ca dupa acest turneu iși va lua o mica vacanța, absentand astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasa și pun presiune pe liderul mondial. Organizatorii turneului din Rusia spera s-o convinga pe jucatoarea noastra…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Inspirandu-se din argumente avansate de detractori ai ordinului executiv antiimigratie ce viza intr-o prima etapa doar tari majoritar musulmane, detinutii au citat in plangerea lor postarile pe Twitter si alte declaratii ale miliardarului, care demonstreaza, in opinia lor, prejudecatile sale anti-islam.Ei…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror venituri se situeaza la mijlocul scarii", a declarat Donald Trump inainte de plecarea la Camp David unde isi va petrece sfarsitul de saptamana. Dupa ce s-a exprimat ca aceasta reforma va fi o veste…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje în care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranziție a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana…

- Trump a facut aceste comentarii reporterilor, pe cand parasea Casa Alba. "Nicio complicitate", a raspuns Trump jurnaliștilor care l-au intrebat in legatura cu decizia fostului sau consilier de a pleda vinovat și de a coopera cu justiția. Ca parte a ințelegerii de vineri cu procuratura,…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Michael Flynn, coopereaza cu Guvernul in ancheta procurorului special Robert Mueller, a anuntat vineri un judecator federal, relateaza The Associated Press.Flynn a pledat vinovat fata de acuzatia ca a mintit…

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanseaza o ipoteza neașteptata, dupa mesajul Departamentului de Stat al SUA. El considera ca legile justiției trebuie retrase din Parlament și asta nu pentru ca o spun oficialii SUA, ci pentru ca ceea ce se intampla in Parlament nu are legatura cu un proiect de lege.”De…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea, si aprecierile oferite paginilor de Facebook si conturilor de Instagram create de Agentia de Cercetare pe Internet (IRA), o organizatie de stat cu sediul la Sankt Petesburg, care desfasoara operatiuni de dezinformare.…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- Doua dintre cele mai mari evenimente ale anului 2016, referendumul britanic pentru separarea de Uniunea Europeana si alegerile prezindentiale din SUA, acolo unde Donald Trump a invins-o pe Hillary Clinton, au fost influentate in sfera online de catre rusi.

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Conform investigatiei denumita sugestiv ”Paradise Papers”, care implica o suita de documente prin care s-a demonstrat cum isi spala banii bogatii lumii, Rusia s-a folosit de investitorul americano-rus Yuri Milner pentru a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Donald Trump.

- La un an de cand a fost ales presedinte al SUA, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "putin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in conditiile in care ancheta cu privire la posibila ingerinta rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la Washington…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica despre disponibilitatea sa de a-l intalni pe "dictator", Trump s-a declarat "gata sa intalneasca pe toata lumea". "Nu cred ca este vorba despre forța sau slabiciune, a te așeza la masa cu oamenii nu este o alegere proasta", a apreciat…