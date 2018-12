Comisia, prezidata de ministra Educatiei Betsy DeVos, face o serie de recomandari in raportul sau pentru a imbunatati securitatea in institutiile de invatamant din SUA, in care au avut loc in mod constant atacuri armate.

In urma tragediei de la liceul Parkland, unde un fost elev a ucis 17 persoane pe 14 februarie, un milion de americani au manifestat pentru a cere reguli mai stricte privind armele de foc, in special modificarea varstei minime la care se poate detine arma de foc.

Autorii raportului au respins aceasta optiune, considerata inutila: "Majoritatea autorilor unor atacuri…