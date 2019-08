Trump lovește dur cel mai mare gigant american. Tarifele vamale pe produsele fabricate în China dărâmă Apple Dependenta Apple de China este in crestere, chiar daca a apelat si la fabrici din Brazilia si India, potrivit datelor companiei referitoare la furnizori, care maresc miza pentru producatorul iPhone. De la 1 septembrie, Apple va suporta tarifele de 15% anunţate de administraţia Trump pentru produse majore fabricate în China, cum sunt smartwatch-urile şi căştile wireless, în timp ce de la 15 decembrie vor intra în vigoare tarifele pentru iPhone-uri, scrie Reuters, preluată de News.ro. Puţine companii americane sunt atât de dependente de… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

- Dependenta Apple de China este in crestere, chiar daca a apelat si la fabrici din Brazilia si India, potrivit datelor companiei referitoare la furnizori, care maresc miza pentru producatorul iPhone in timp ce presedintele Donald Trump analizeaza razboiul comercial cu Beijingul si promite noi tarife,…

