Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis ca vrea ca cei doi sa se intalneasca din nou și ca va opri testele nucleare dupa ce SUA va pune capat exercițiilor militare cu Coreea de Sud, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a obtinut o spectaculoasa victorie in justitie. Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat ca Administratia Trump sa redirecționeze doua miliarde si jumatate de dolari din bugetul Pentagonului catre operatiunile de construire a zidului de la

- Jerrold Nadler, liderul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților din SUA, a declarat ca este de parere ca raportul întocmit de procurorul special Robert Mueller conține "dovezi substanțiale" ca președintele american Donald Trump a comis delicte și infracțiuni grave, informeaza agenția…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu omologul sau din Guatemala, Jimmy Morales, la Casa Alba, unde va discuta despre imigrație și securitate, a informat vineri administrația prezidențiala a Statelor Unite, relateaza Reuters citat de Mediafax.Surse din Guvern au informat…

- Presedintele american Donald Trump a facut o gafa nefericita de ordin istoric in discursul sau de Ziua Independentei, laudand armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici in 1775, in timpul Razboiului de Independenta, noteaza cotidianul britanic The Guardian, in editia de vineri potrivit…

- Stephanie Grisham, care ocupa postul de director de comunicare in cabinetul Melaniei Trump, a fost numita purtator de cuvant al Casei Albe, posta ramas vacant dupa plecarea Sarahei Sanders. "Nu ma pot gandi la nici o persoana mai buna pentru a servi Administrația și țara noastra", a scris Melania Trump…

- Presedintele american Donald Trump isi va lansa oficial candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020. Liderul de la Casa Alba va incerca sa arate incredere de sine si sa se portretizeze ca un castigator in discursul pe care il va tine marți la Centrul Amway din Orlando, Florida, scrie The Guardian.…

- Mass-media franceza declara ca stejarul oferit cadou de catre Macron președintelui SUA și plantat la Casa Alba ca simbol al unei prietenii posbilie dintre cei doi – a murit. Președintele american Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron au plantat un stejar la Casa Alba, alaturi de Melania…