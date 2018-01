Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei.

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el insusi indoielile privind soarta sefului diplomatiei, transmite AFP.'Media…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat, joi, ca Donald Trump nu este binevenit in capitala Marii Britanii, dupa ce presedintele american a redistribuit trei clipuri antimulmane pe Twitter si a pornit un schimb de replici acide cu premierul britanic Theresa May, informeaza site-ul postului CNN.…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat "atacul terorist oribil si las" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane si ranirea altor 109, potrivit ultimului bilant, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa invingem militar (teroristii)…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj chiar de Ziua Recunoștinței in care promite ca va inlocui ObamaCare cu un alt mecanism in sectorul sanatații. ”Costurile ObamaCare se duc in sus, sus, sus, exact cum estimam de doi ani. ObamaCare este produsul democraților și este un dezastru.…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- Președintele american, Donald Trump, nu a mancat supa cu aripioare de rechin la Hanoi, contrar relatarilor aparute in presa americana, a informat joi agenția de stat din Vietnam, citata de DPA. Un articol din Newsweek, citând o fotografie distribuita pe Twitter în care ar fi…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca…

- Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu furie pe președintele american, care a evocat saptamana trecuta in fața Adunarii Naționale (parlamentul) de la Seul o 'dictatura cruda' in Coreea de Nord, afirmand ca acesta merita pedeapsa cu moartea și acuzandu-l de lașitate pentru…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP, citata de Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP.

- Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului din New York, soldat cu opt morți. Președintele american a scris un mesaj pe Twitter, care a ridicat semne de intrebare, in contextul inc are ar putea sa fie considerat o incercare de a influența justiția. Sayfullo Saipov a ucis opt oameni…

- Președintele american Donald Trump a criticat, pe contul sau de Twitter, sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA. Trump considera ca programul, susținut de adversarii sai democrați, este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți.

- Presedintele SUA Donald Trump afirma, intr-o postare pe Twitter, ca la New York, se pare ca a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave si demente, dand asigurari ca oamenii legii se ocupa de acest caz."Se pare ca in New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca e pregatit sa declasifice sute de documente referitoare la moartea președintelui John F. Kennedy, care a avut loc acum 54 de ani. Daca securitatea naționala va considera ca acesta fapt nu intervine intereselor naționale, aceste documente vor fi facute…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa ce i-ar fi spus vaduvei unui soldat american mort in Niger, ca sotul ei “stia la ce s-a angajat”, transmite AFP. Militarul La David T. Johnson, in varsta de 25 de ani, a fost ucis intr-o ambuscada in Niger la inceputul lui octombrie.…

- Rapperul Eminem, pe numele sau real Marshall Matters, a lansat un atac dur la adresa presedintelui SUA Donald Trump, numindu-l un “bunic rasist” si un “kamikaze portocaliu”. De asemenea, artistul le-a transmis fanilor sai sa aleaga intre el si sustinerea pentru liderul de la Casa Alba. Advertisement…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Rețeaua sociala Facebook a determinat victoria actualului președinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, susține Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump. ...

- Președintele american Donald Trump a afirmat sambata in rețeaua Twitter ca in relațiile cu Coreea de Nord "merge un singur lucru" - dar nu a precizat la ce anume se refera, scrie realitatea.net.

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- Potrivit NBC News Secretarul de Stat american Rex Tillerson l-ar fi numit pe Donald Trump ”idiot”. Totul s-a petrecut in timpul unei reuniuni care a avut loc in aceasta vara la Pentagon. Mai mult, potrivit presei de peste ocean, Tillerson a fost la un pas sa demisioneze din cauza neințelegerilor…