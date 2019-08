Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…

- Doctor Ian Walker, a incheiat calatoria din extremitatea nordica a Europei pana in cel mai sudic punct al continentului in 16 zile, 20 de ore si 59 de minute, doborand astfel recordul precedent cu peste doua zile. El a pornit de la Capul Nord (Nordkapp), cel mai nordic punct al Europei, la…

- Acest mecanism financiar acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor sociale si economice intre tarile SEE si consolidarea cooperarii intre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si cele 15 tari beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Grecia,…

- NATO estimeaza ca, pentru anul in curs, numai sapte membre ale acestei aliante vor aloca bugetului apararii cel putin 2% din PIB, respectiv SUA, Regatul Unit, Polonia, Romania, Grecia, Letonia si Estonia, a anu...

- NATO estimeaza ca pentru anul in curs numai sapte membre ale acestei aliante vor aloca bugetului apararii cel putin 2% din PIB, respectiv SUA, Regatul Unit, Polonia, Romania, Grecia, Letonia si Estonia, a anuntat marti secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de agentia EFE.Conform…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene. La polul opus se află Germania, unde puţin peste jumătate (51,4%) dintre cetăţeni deţineau…

- In ajunul Zilei Mondiale a Refugiatului organizatii si universitati din 14 state membre UE lanseaza primul instrument european de evaluare a sistemelor nationale de integrare a refugiatilor impreuna cu o analiza comparativa a mecanismelor nationale de integrare. Mare parte din prevederile Conventiei…

- ''Nu numai Polonia va beneficia de pe urma acestei desfasurari (de trupe), ci toate statele baltice'', a declarat Karoblis pentru agentia de presa BNS. Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda au anuntat miercuri planul privind sporirea prezentei militare americane…