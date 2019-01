Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va recurge la prerogative speciale de urgenta pentru a ocoli votul Congresului, care refuza sa aprobe fondurile cerute de seful statului pentru construirea unui zid impotriva imigratiei ilegale la frontiera cu Mexicul, relateaza vineri Reuters, dpa si AFP. Trump a lansat acest avertisment joi in cursul unei vizite in orasul texan McAllen, la granita dintre SUA si Mexic, sub ochii vigilenti ai ofiterilor de frontiera americani, veniti la lucru desi nu mai sunt platiti din cauza blocajului guvernamental creat de disputa dintre presedinte si Congres.