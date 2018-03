Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC. Potrivit unor surse, Donald Trump i-a…

- Turcia asteapta respect din partea noului secretar de Stat american, Mike Pompeo Turcia vrea sa continue relatia de buna intelegere cu noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, dar acesta trebuie sa stie ca Ankara merita sa fie respectata, a declarat Mevlut Cavusoglu in cursul unei…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Presedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, si-a retras candidatura pentru functia de vicepresedinte in regiunea Bucuresti-Ilfov. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD.

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca va gasi in curand un nou consilier pentru Afaceri Economice, dupa ce Casa Alba a anuntat ca Gary Cohn a decis sa se retraga din aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In cadrul ședinței Guvernului Romaniei, desfașurata joi, 1 martie 2018, s-a adoptat decizia schimbarii din funcția de subprefect a Toniței Manea și inlocuirea acesteia cu Silica-Vali Tudor, fostul viceprimar al municipiului Fetești. Noul subprefect al județului Ialomița a fost implicat anul trecut intr-un…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP. "Daca se va ivi ocazia de…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- O noua premiera a fost inregistrata in ședința Consiliului Local Lugoj de joi, 22 februarie. Liberala Mariana Epure a fost validata in funcția de consilier local deși nu a participat la ședința. Dupa cum a anunțat Iosif Craciunescu, președintele Comisiei de validare a Consiliului Local…

- Presedintele american, Donald Trump, a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Presedintele american Donald Trump ii va primi pe omologii sai din tarile baltice - Estonia, Letonia si Lituania - la 3 aprilie la Washington, pentru a discuta despre securitate si cooperare economica, a anuntat joi presedintia estona, transmite AFP. Cei trei sefi de stat - liderele din Estonia, Kersti…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana."Este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuza pe seama premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a numit-o in funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.Citește și: Vlad Cosma prezinta dovada care INGROAPA discursul Laurei Codruța…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa vineri in oraselul Parkland, situat in statul Florida, pentru a vizita liceul in care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza site-ul publicatiei The Hill.

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Fostul mare international de fotbal a fost numit in functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Donald Trump a facut mai multe declarații interesante. Președintele SUA a susținut ca atât palestinienilor, cât si israelienilor le lipseste vointa de a încheia un acord care sa puna capat îndelungatei lor confruntari.

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice. "Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale", a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Casei…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Donald Trump a anuntat ca inchisoarea de la Guantanamo va ramane deschisa. Presedintele american a declarat, in cadrul discursului sau despre starea natiunii, ca este necesar ca aceasta inchisoare sa fie deschisa pentru a-i inchide pe teroristi. „Anul trecut, mi-am luat angajamentul de a colabora cu…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier…

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, in luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a convocat in mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l intreba cu cine a votase in scrutinul prezidential din 2016, exprimand nemultumire ca sotia acestuia are legaturi cu politicianul democrat Hillary Clinton, afirma surse politice.

- Organizatia Judeteana a PSD Timis are, incepand de marti, presedinte, dupa ce Comitetul National Executiv al PSD a hotarat ca interimatul in fruntea acesteia sa fie preluat de presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra. "Este o decizie a Comitetului Executiv, pana la organizarea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Organizații internaționale, printre care ONU și Uniunea Africana, politicieni, dar și oameni ordinari din Africa și Caraibe și-au manifestat indignarea, in urma unei remarci recente de-a lui Donald Trump. Președintele american a criticat migrația spre SUA din țari ca El Salvador, Haiti și state din…

- Presedintele american Donald Trump a intrat intr-o noua polemica pe tema migratiei, exprimandu-si dubiile asupra primirii unor imigranti din „tari de rahat“. Haiti a condamnat „sever“ aceasta declaratie.

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit duminica - intr-o convorbire telefonica - omologului sau american Donald Trump pentru informatiile furnizate Rusiei de catre CIA, care au permis dejucarea unor atentate la Sankt-Petersburg, transmite AFP. Respectivele informatii au permis 'descoperirea…