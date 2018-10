Trump l-a numit criminal pe Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Temele abordate in emisiune au vizat o paleta larga de probleme – de la denuclearizarea Coreei de Nord și pana la scandalul recent legat de dispariția jurnaistului saudit al The Washington Post, Jamal Khashoggi , despre care se crede ca ar fi fost ucis cu bestialitate in cladirea consulatului Arabiei…

- O declarație cu totul neașteptata, ținând cont de înalțimea funcției și de natura mesajului, a fost facuta de Donald Trump în emisiunea 60 Minutes de la postul de televiziune CBS, difuzata duminica. Ținta afirmației: omologul sau rus, Vladimir Putin. Temele abordate în…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in Consulatul saudit de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul de la…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita, din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritatile se apropie de aflarea motivului disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Elemente care acrediteaza teza disparitiei fortate sau a asasinarii jurnalistului saudit la Istanbul de catre agenti din tara sa au fost dezvaluite miercuri de media turce, in timp ce logodnica sa ii cere ajutorul lui Donald Trump, relateaza miercuri AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist…

- In cazul lui, nu gresim daca spunem ca Donald Trump s-a cocotat pe fotoliul de la Casa Alba, nu s-a asezat in el. Presedintele Americii se comporta aidoma unui salbatic extras din jungla, care chiar si dupa cativa ani de civilizatie si cursuri intensive de diplomatie inca mai crede ca un pumn in gura…