- Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata numirea in functia de sef al Statului Major interarme a generalului cu patru stele Mark Milley, actual sef de Stat Major al armatei terestre, transmit AFP si Reuters. General cu patru stele, Milley, in varsta de 40 de ani, este un ofiter stralucit…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a anulat o conferinta de presa planificata la summitul G20, invocand decesul fostului presedinte George H.W. Bush. "Din respect pentru familia Bush si fostul presedinte George H.W. Bush, vom astepta pana dupa funeralii pentru a tine o conferinta de presa", a scris…

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…

- Dana White, responsabila pentru comunicare a Departamentului american al Apararii a afirmat miercuri ca pachetele suspecte trimise Pentagonului in aceasta saptamana conțineau o substanța asemanatoare ricinei. „Se pare ca este o substanta din care deriva ricina, o ancheta este in curs de desfasurare”,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a dezmintit categoric marti articolele din presa anuntand apropiata sa plecare din administratia Donald Trump. "Nu iau deloc in serios toate astea", a declarat seful Pentagonului, citat de Reuters. "De cate ori am mai vazut asa ceva de cand sunt…

- Intr-un moment dat al activitatii administrației lui Donald Trump, partea rusa i-a comunicat secretarului american al Apararii, Jim Mattis, ca ar putea folosi arme nucleare daca ar izbucni un conflict armat in Europa. Dupa aceasta declaratie, șeful Pentagonului a inceput sa vada in Moscova principala…